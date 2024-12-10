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77% россиян выбирают функцию Smart TV при покупке нового телевизора

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В России компания Hyundai, предлагающая бытовую технику и электронику, провела исследование, в рамках которого стали известны основные критерии выбора нового телевизора.

Выяснилось, что 77% россиян выбирают функцию Smart TV при покупке нового телевизора. Также важными являются качество изображения и звука.

Так, около 70% покупателей считают важным разрешение экрана и частота обновления. 57% россиян обращают внимание на технологию экрана, среди которых OLED, LED или QLED. При этом OLED и QLED предпочитают более требовательные пользователи.

Около трети респондентов заявили, что важно наличие технологий улучшения изображения и качество звука, причем чаще выбираются модели с Dolby Atmos.

Еще покупатели в России любят удобную операционную систему, а порядка 27% заявили, что в телевизорах должна быть поддержка голосового управления.

Что касается стоимости, то половина респондентов заявили, что готовы отказаться от голосового управления или красивого дизайна ради экономии.

 

Источник: Газета.ру. 

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