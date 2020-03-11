75-дюймовые телевизоры Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro поступили в продажу

Телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro были представлены еще в прошлом году. Эти модели были показаны с экранами диагональю 55, 65 и 75-дюймов.

Первые две версии уже продаются на рынке, а вот самая большая до прилавков магазинов добралась только сейчас.

В Китае с 9 марта стала доступна версия Mi TV 5 Pro с диагональю 75 дюймов. В этой панели установлен экран, созданный на квантовых точках Quantum Dot QLED.

Телевизор поддерживает HDR10+ и воспроизведение видео в формате 8К.

Процессор в телевизоре используется Amlogic T972, который дополнили 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти.

Также в модели установлены беспроводные модули и голосовой помощник Xiao AI.

Цена Mi TV 5 Pro 75 составляет $1440. Что касается Mi TV 5 75, то в ней установлен более простой экран, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Цена этой модели составляет $1150.