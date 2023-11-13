7 Ring выпущено как первое в Индии смарт-кольцо для бесконтактных платежей

Seven, индийский бренд, представил новое умное кольцо под названием «7 Ring», предоставляя пользователям удобную возможность совершать бесконтактные платежи. Кольцо обладает функциональностью NFC и UPI для проведения транзакций.

Для совершения платежа через NFC, пользователи могут сжать кулак и приложить кольцо к терминалу продаж (POS). Безопасность обеспечивается тем, что кольцо не будет функционировать, если пальцы пользователя не сжаты. При использовании UPI, для платежей до 5000 рупий, не требуется вводить OTP или PIN-код.

Для начальной настройки кольца необходимо использовать сопутствующее приложение, которое также предлагает возможность загружать деньги на кольцо. Пользователи могут создать предоплаченный кошелек с лимитом транзакций до 10 000 рупий, который можно увеличить до 200 000 рупий через видео-верификацию KYC. Приложение также предоставляет функции мониторинга транзакций и управления лимитами расходов.

Бренд обещает создать платформу для пользователей 7 Ring, предлагая различные вознаграждения от партнерских брендов, включая кэшбэк, розыгрыши, призы и доступ к эксклюзивным товарам. 7 Ring работает как пассивное носимое устройство, получая энергию от POS-терминала во время транзакций, и не требует Bluetooth или внутреннего аккумулятора. Кольцо имеет семь размеров, обеспечивая удобную посадку, и выполнено из циркониевого керамического материала, что делает его водостойким и пыленепроницаемым (IP68).