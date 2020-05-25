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65-дюймовый смарт-телевизор Honor X1 оценили в 30 тыс. рублей

25.05.2020 21:46

Honor недавно анонсировала новый смарт-телевизор X1. Эта серия будет предлагаться в версиях на 50, 55 и 65 дюймов.
Сегодня были раскрыты некоторые особенности Honor X1, а также цена на 65-дюймовыую модель.

Все модели серии получат матрицы с разрешением 3840х2160 пикселей. Заявлен 92-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Другие данные про сам экран пока неизвестны.

В телевизорах установили Bluetooth 5.0 LE и Wi-Fi 802.11ac, заявлена поддержка интерфейсы HDMI 2.0 и S/PDIF.

В основе Honor X1 лежит процессор Honghu 818, а это четырехядерная система с максимальной частотой 1,5 ГГц, тогда как оперативной памяти в модели будет 2 ГБ, а постоянной 16 ГБ.

65-дюймовый смарт-телевизор Honor X1 оценили в 30 тыс. рублей
Honor X1 с 65-дюймовый экраном стоит 460 долларов. Первые покупатели еще получат скидку в размере 40 долларов.

Таким образом, телевизор пока оценивается в 420 долларов, что по текущему курсу 30 тыс. рублей.

Версия с 55-дюймовым экраном будет стоить около 330 долларов, но когда она станет доступна для заказа неизвестно.

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