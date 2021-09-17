6 самых интересных новых функций iPhone, которые появятся в iOS 15

За несколько дней до того, как iPhone 13 поступит в продажу 24 сентября, Apple официально выпустит iOS 15 с множеством новых функций. iOS 15 выйдет 20 сентября и будет доступна как бесплатное обновление для обоих пользователей iPhone.

IOS 15, впервые представленная на WWDC в начале этого года, полна новых функций и множества улучшений производительности. И хотя в iOS 15, возможно, не хватает единственной функции-убийцы, в обновлении все еще есть несколько интересных новых функций, которые сделают его захватывающим выпуском. И учитывая, каким был WWDC более трех месяцев назад, есть большая вероятность, что вы забыли, что предлагает iOS 15. В свете этого мы составили список, в котором выделены некоторые из наиболее интересных функций iOS 15, которые появятся на iPhone.

Топ-5 функций iOS 15

Улучшено выделение текста

К счастью, увеличительная лупа триумфально возвращается в iOS 15. Apple избавилась от нее в iOS 13, и альтернатива была шагом назад в пользовательском дизайне. В iOS 15 Apple пишет, что пользователи смогут выбирать именно тот текст, который им нужен, «с помощью улучшенного курсора, увеличивающего просматриваемый вами текст».

Поделиться

SharePlay, пожалуй, самая ожидаемая функция iOS 15. К сожалению, он не появится с первой версией iOS 15. Вместо этого он будет выпущен через несколько недель, чтобы Apple смогла исправить несколько нерешенных проблем и проблем с производительностью.

Однако, как только он упадет, SharePlay определенно изменит способ использования вашего iPhone. Эта функция позволит пользователям общаться в FaceTime вместе и обмениваться медиафайлами на разных устройствах. Другими словами, пользователи iPhone смогут одновременно смотреть фильмы и слушать песни с другими пользователями Apple. Обратите внимание, что эта функция является кроссплатформенной, то есть пользователи iPhone смогут обмениваться контентом с пользователями Mac и iPad.

Когда наконец появится SharePlay, приложения, которые будут предлагать встроенную поддержку этой функции, включают Disney +, ESPN +, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount +, Pluto TV, TikTok, Twitch и другие.

Кроме того, SharePlay наконец-то позволит пользователям делиться своими экранами с доверенными пользователями. Это, к счастью, сделает звонки в службу поддержки друзей и родственников экспоненциально менее разочаровывающими.

Режим фокусировки

Фокус в iOS 15 вполне может быть той функцией iOS 15, которую вы в конечном итоге используете больше всего. Как следует из названия,функция Focus позволяет пользователям настраивать различные режимы Focus для определенных типов сценариев использования. Например, вы можете настроить для своего iPhone «рабочий режим», который временно не показывает вам push-уведомления от EPSN, Facebook или других развлекательных приложений. Аналогичным образом вы можете настроить «спящий режим», в котором рабочие уведомления будут отключены, и будут отображаться только тексты от семьи и друзей.

Apple добавляет:

Клиенты могут настроить свое устройство так, чтобы помогать им быть в данный момент, создав пользовательский Focus или выбрав предлагаемый Focus, который использует интеллект устройства, чтобы предлагать, каким людям и приложениям разрешено уведомлять их. Предложения по фокусировке основаны на контексте пользователей, например, в их рабочее время или пока они ложатся спать, и когда фокус установлен на одном устройстве Apple, он автоматически применяется к другим их устройствам Apple.

Перетаскивайте между приложениями

Возможность перетаскивать файлы между приложениями в iOS 15 меняет правила игры. Наконец-то пользователи iPhone смогут выполнять основные задачи, такие как перетаскивание изображения из приложения «Фото» и вставка его в электронное письмо.

Пример этой функции в действии можно увидеть ниже:

Изоляция голоса FaceTime

В iOS 15 Apple определенно пытается обойти Zoom. Во время пандемии COVID имя Zoom быстро стало нарицательным. В свою очередь, это также показало, насколько тусклым был FaceTime по сравнению.

Следовательно, Apple добавляет ряд новых функций FaceTime в iOS 15. Одной из наиболее интересных новых функций является изоляция голоса. Короче говоря, Apple добавила технологию, способную изолировать голос пользователя во время телефонного звонка. Эта функция основана на машинном обучении и может минимизировать окружающий фон и окружающий шум.

FaceTime в iOS 15 также позволит пользователям iPhone общаться в видеочате с пользователями Android и Windows.

Live Text

OCR не новость, но его включение в iOS 15, безусловно, будет похоже на волшебство. Благодаря функции Live Text в iOS 15 пользователи смогут выделять текст на фотографиях, а также копировать и вставлять его. Live Text будет работать не только с новыми фотографиями, но и с существующими фотографиями в вашей библиотеке фотографий. Функция будет работать на семи разных языках, включая английский, китайский, французский, итальянский, немецкий, португальский и испанский.

Apple добавляет: «На ваших фотографиях так много богатой информации, от памятных мест, которые вы посетили, до написанных от руки семейных рецептов».

Какие iPhone будут работать с iOS 15?

Apple делает все возможное, чтобы новые обновления iOS работали на старых моделях iPhone. iOS 15 в этом отношении ничем не отличается. Предстоящее обновление будет работать на следующих устройствах: