6 июля Huawei официально выпустит MatePad 11 с HarmonyOS 2.0

Ранее сегодня Huawei объявила в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, что 6 июля 2021 года он запустит новый MatePad 11. Предстоящий планшет также поступит с поддержкой HarmonyOS 2.0.

Еще в июне 2021 года китайский технический гигант провел HarmonyOS 2.0 и конференцию по запуску нового продукта, на которой также был представлен бренд новых планшетов MatePad, оснащенных проприетарной операционной системой. В то время как вершиной модели был MatePad Pro 12,6, Huawei также дразнила появление 11-дюймового планшета. Ранее мы сообщали о слухах, что компания выпустит это устройство 6 июня , что теперь официально подтверждено.

К сожалению, в объявлении компании о дате запуска планшета не было никаких подробностей относительно его технических характеристик. Хотя у нас есть некоторая информация из прошлых отчетов, которую можно продолжить в настоящий момент. Согласно этим отчетам, MatePad 11 будет запускаться с 11-дюймовой передней панелью, которая поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц и имеет разрешение 2,5K. Ожидается, что под капотом устройства будет установлена SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Что касается памяти, компания выпустит планшет с несколькими вариантами хранения, включая версию на 64 ГБ, 128 ГБ и даже 256 ГБ, которую можно дополнительно расширить с помощью слота для карт microSD. Другие функции включают поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Ожидается, что Huawei также представит в Китае MatePad 11 в четырех цветовых вариантах. Так что следите за новостями, ведь завтра мы будем освещать мероприятие, посвященное запуску.

Источник — Astera.