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5G cмартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом

18.04.2020 14:46

Oppo анонсировала свой новый смартфон среднего уровня со 120 Гц дисплеем и 5G.
Новинкой стала модель Oppo A92s, которую публично представят 29 апреля, но уже известно как аппарат выглядит и какая в нем начинка.

Так, китайский производитель в качество основы для смартфона решил использовать недорогой процессор MediaTek Dimensity 800, а эта модель чипа оснащена 5G модемом.

Дисплей в смартфоне с разрешением Full HD+, а сама матрица выполнена по технологии IPS.

Сканер отпечатка пальца в Oppo A92s разместили на боковой грани. В верхнем левом углу экрана выполнен большой вырез для двух фронтальных камер с разрешением 16 и 2 Мп, а второй датчик нужен для размытия заднего фона.

5G cмартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом

На тыльной стороне в квадратном блоке установлена квадрокамера. Известно, что в ней используется 48 и 8 Мп фотодатчики, а остальные два скорее всего по 2 Мп. Памяти в будущей новинке установят 6 или 8 ГБ, флеш-накопитель на 128 ГБ.

Также сообщается про батарею на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Размеры смартфона: 163,8х75,5х8,1 мм, масса 184 г. В Китае Oppo A92s будет предлагаться за 310 долларов.

5G cмартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом

 

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