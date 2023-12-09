55 лет назад была сделана самая первая компьютерная мышь

9 декабря 1968 года отмечается день рождения компьютерного устройства, которое стало известным как «мышь». Изобретателем мыши стал американский инженер Дуглас Энгельбарт. Первая версия мыши имела коробчатый деревянный корпус, два ролика для отслеживания движения (продольный и поперечный), одну кнопку и длинный провод. Название «мышь» происходит от сходства провода с хвостом мыши.

Первые деревянные мыши не пошли в серийное производство из-за высокой стоимости, которая составляла около 1000 долларов. Позже компания «Xerox» начала производство мышек по более доступной цене, около 400 долларов. Затем известный бренд Apple смог снизить стоимость мыши до 25 долларов.

В настоящее время практически все компьютерные мыши оснащены лазерным датчиком для отслеживания движения, имеют две или более кнопки и колесико для удобного управления. Мыши подключаются к компьютерам проводными или беспроводными способами, облегчая рабочие процессы в офисах и домах. Игровые мыши имеют уникальные функции для управления персонажами в играх, но их стоимость иногда приближается к цене первой деревянной мыши.