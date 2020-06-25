55-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi рекордно подешевел в РФ

В России наблюдается падение цены на китайский телевизор, который стал дешевле, чем до кризиса.

На снижение стоимости обратили внимание специалисты hi-tech.mail.ru, которые выяснили, что после падения рубля стоимость телевизоров, да и другой техники в целом, взлетела.

Затем начали наблюдать падение цен и в результате модель Mi TV 4S с 55-дюймовым экраном рекордно подешевела в России.

Ее стоимость оказалась даже ниже, чем до кризиса. Теперь стоимость телевизора не превышает 32 500 рублей. Также снизились цены и на Mi TV 4S с экраном на 43 дюйма.