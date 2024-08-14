54% жителей РФ раздражает звонок с незнакомого номера, а 70% хотят запись разговоров

МТС провела опрос о мобильных привычках пользователей и выявила их основные потребности и раздражения. Оказалось, что 70% участников хотят иметь возможность записывать разговоры, особенно с коллегами. 37% из них хотят делать это, чтобы напомнить о договоренностях, а 41% — чтобы не забыть важные детали.

Большинство россиян раздражает звонок с незнакомых номеров — так ответили 54% опрошенных. На втором месте — ожидание звонков от незнакомцев, что заставляет принимать все вызовы подряд.

Третье место занимает длительность разговоров, особенно среди людей старше 45 лет. Также многих расстраивают звонки по вопросам, которые можно решить без разговора, и ситуации, когда знакомые не отвечают.

Интересно, что 44% людей ищут информацию о номере в интернете после пропущенного звонка, а более половины женщин записывают номер в телефон с пометками.

Молодёжь чаще интересуется, удобно ли собеседнику говорить: это делают 37% опрошенных в возрасте 18-24 лет, в то время как среди 25-45 лет таких меньше на 15%.