50-летний компьютер IBM 7090 Mainframe весом 10 тонн выставлен на аукцион

На аукцион Christie’s выставлена уникальная компьютерная система IBM 7090 Mainframe, одна из первых транзисторных машин в мире.

Этот обширный комплект оборудования, обладающий значительными характеристиками для 1959 года, был приобретён соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2017 году. Сейчас мейнфрейм находится в Сиэтле и имеет ориентировочную цену от $40 000 до $60 000.

IBM 7090 заменил устаревшие ламповые технологии, предложив большую скорость и эффективность, хотя по современным меркам он считается неповоротливым — обрабатывает лишь 229 000 инструкций в секунду.

Компьютер включает около 14 000 карт и 30 000 германиевых транзисторов, а его масса составляет 10 430 кг. В комплект входят архивные коробки с перфокартами и руководствами.

Компьютер использовался в исследовательских проектах в области аэрокосмической техники и ядерных дисциплин. Хотя его практическое применение сегодня нецелесообразно, потенциальными покупателями могут стать музеи, образовательные учреждения или студии, заинтересованные в исторических постановках.

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