В России опубликовали рейтинг наиболее востребованных телевизоров по итогам мая 2021 года, когда был зафиксирован рост спроса на 42%.

Как передает «Лента.ру», ссылаясь на исследование AliExpress, 50-дюймовый телевизор TCL P615 стал самым продаваемым на площадке в РФ.

Его стоимость составляет 21 тыс. рублей. На втором месте оказался 32-дюймовый Polarline PL12TC стоимостью 8 500 рублей, а в тройке лидеров оказался телевизор TCL P615 с экраном на 43 дюйма и ценником 18 тыс. рублей.

Еще в списке наиболее продаваемых оказались модели от Samsung, Xiaomi, Toshiba и Coocaa, а самым дорогим в ТОП-10 самых продаваемых оказался Samsung UE55TU7100UXRU с 55-дюймовой панелью стоимость 40 тыс. рублей.

В целом россияне чаще всего выбирают телевизоры с диагональю 32 дюйма, а также востребованными являются модели 50 55 дюймов.