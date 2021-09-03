5 смартфонов, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

Поклонники телефона, заводите двигатели. Этой осенью мы ожидаем интересных новостей от Apple, Samsung, Google и многих других. Нас накачал iPhone 13 ? Вы делаете ставку. Pixel 6 «S новый дизайн и чип Tensor? Абсолютно. И Samsung, возможно, недавно распаковал свои новые складные телефоны ( Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3 ), но может быть еще несколько устройств, ожидающих своего часа, на которые стоит обратить внимание, например, по слухам, Galaxy S22 и Galaxy S21 FE. .

Давайте рассмотрим некоторые устройства, за которыми мы особенно внимательно следим, в том числе те, у которых, по слухам, есть обновления камеры, улучшения на предыдущих устройствах и возможные новые идеи, которые могут улучшить то, как мы будем использовать наши телефоны в будущем.

Apple iPhone 13

Начиная с Apple, мы ожидаем, что iPhone 13 представит свой большой успех в сентябре этого года, поскольку это был традиционный месяц показа флагманской линейки. Как и в случае с серией iPhone 12, мы ожидаем несколько моделей в линейке, включая стандартную версию и версию Pro, а также, будем надеяться, более доступный iPhone 13 Mini.

Мы не ожидаем больших физических изменений, помимо гладкого нового золотого цвета заката , но мы можем увидеть более мелкую выемку на передней панели, а также интегрированный Touch ID — что было бы отличным обходным путем для разблокировки телефона, когда вы носите лицо. маска. Лучшая нынешняя альтернатива также требует наличия Apple Watch.

По слухам, камеры также получают приличный импульс, особенно с улучшенным ночным режимом на широкоугольном объективе и даже значительно улучшенной системой масштабирования. Это было бы здорово, поскольку даже 2,5-кратный зум iPhone 12 Pro Max бледнеет по сравнению с возможностями масштабирования Galaxy S21 Ultra.

Видео, всегда изюминка камеры iPhone, может получить улучшения, такие как более качественная запись ProRes для видео , это причудливое размытие фона в портретном режиме и новый набор фильтров, предназначенных для улучшения внешнего вида цветов. На самом деле, обновления камеры, вероятно, будут самыми большими изменениями, которые мы видим в телефоне, и я как фотограф меня устраиваю.

В противном случае iPhone 13, как и многие другие телефоны, выпущенные Apple за последние несколько лет, получит iOS 15, когда его последняя версия станет доступной без необходимости использования бета-версии.

Samsung Galaxy S22 Ультра

Серия Samsung Galaxy S22 не ожидается до следующего года, исторически примерно в феврале или марте. О следующем поколении телефона не так много слухов, и большая часть слухов Samsung сосредоточена на только что подтвержденных складных телефонах Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 . Но есть по крайней мере несколько рендеров, которые претендуют на то, чтобы показать большие изменения в высококлассном телефоне Samsung.

Как и в случае с iPhone, похоже, что обновления S22 могут быть больше сфокусированы на камере, с дразнящимися комментариями из собственных социальных сетей Samsung, намекающими на колоссальный 200-мегапиксельный датчик изображения. Это будет самое большое разрешение, которое мы когда-либо видели на телефоне, и, вероятно, будет иметь большое значение для улучшения качества тех огромных изображений с 30-кратным и 100-кратным увеличением, которые вы можете сделать на нынешнем Galaxy S21 Ultra.

Говоря о зуме, по слухам, S22 Ultra получит непрерывный оптический зум, а не статические объективы с 3-кратным или 10-кратным оптическим зумом для переключения между ними.

Помимо камеры, мы не ожидаем серьезных обновлений дизайна или изменений функций. Мы уверены, что в линейке Galaxy S22 будет целый ряд телефонов, но модель Ultra будет основной, которая получит более крупное обновление камеры.

Google Pixel 6

Линия Google Pixel 6 была анонсирована раньше в этом месяце, подтверждая совершенно новый дизайн, который демонстрирует панель камеры на задней панели. Нарушая традицию создания базовой модели и модели XL, к Pixel 6 присоединится Pixel 6 Pro — последний с телеобъективом.

В Pixel 6 есть несколько основных улучшений камеры, в том числе улучшенный датчик изображения, который может улавливать на 150% больше света. Чем больше света, тем лучше качество снимков, особенно при слабом освещении. Подтверждено, что модель Pro включает 4-кратный оптический зум.

Но одно из самых больших изменений заключается в том, что Google будет использовать свою собственную систему Tensor-on-a-chip, а не систему Qualcomm, как это было на предыдущих телефонах. Google представил представителям прессы ряд демонстраций, чтобы продемонстрировать возможности Tensor, которые включают в себя функции распознавания речи, живого перевода и улучшения фотографий. Эти демонстрации включают в себя телефон, в котором одновременно используются живые субтитры и режим переводчика, чтобы быстро транскрибировать французскую презентацию на английский, а также фото-демонстрацию, которая объединяет несколько фотографий вместе, чтобы создать более четкое изображение быстро движущегося объекта (малыша).

Pixel 6 также станет одним из первых телефонов под управлением последней версии Android 12 , которая на телефонах Google будет включать возможность создания всей темы интерфейса на основе доминирующих цветов изображения, которое вы выбираете для фоновых обоев. Эта настройка будет распространяться на новый язык дизайна в Android 12, который Google называет Material You.

Samsung Galaxy S21 FE

Хотя мы, безусловно, с нетерпением ждем выхода линейки Galaxy S22 в следующем году, все же, вероятно, будет еще одно дополнение к линейке Galaxy S21, которого мы с нетерпением ждем. Мы ожидаем продолжения Galaxy S20 FE , более дешевого телефона «Fan Edition», который включает в себя многие из лучших функций Galaxy S20. Это продолжение, которое, как мы предполагаем, будет называться Galaxy S21 FE , может появиться этой осенью в качестве более дешевой альтернативы более дорогим телефонам, которые, как ожидается, появятся на рынке одновременно.

В прошлом году Galaxy S20 FE пользовался таким успехом, что я назвал его «телефоном среднего класса, который стоит побить» и вручил ему награду «Выбор редакции» CNET.

Некоторые просочившиеся спецификации предполагаемого продолжения указывают на 6,4-дюймовый дисплей, тройную заднюю камеру с улучшенным 32-мегапиксельным разрешением основной камеры, быструю зарядку и встроенный сканер отпечатков пальцев. Пока нет конкретных слухов о цене телефона, но Galaxy S20 FE стоил 699 долларов в США, что на 300 долларов ниже, чем базовый Galaxy S20. В этом году у Galaxy S21 была более низкая стартовая цена — 799 долларов, но мы надеемся, что Samsung сможет найти способ урезать как минимум 100 долларов или около того для следующего выпуска для фанатов.

Microsoft Surface Duo 2

Surface Duo от Microsoft — это необычное устройство с двумя экранами, которое Скотт Стейн из CNET обнаружил, что его не так уж и много. Интересное оборудование, но неудобное программное обеспечение и отсутствие приложений, которые могут использовать два экрана, означают, что он не стал штурмом мобильного мира после своего дебюта в прошлом году.

Так что же нам ожидать от его замены? Предполагаемые утечки Surface Duo 2 указывают на тройную настройку задней камеры и более высокие внутренние характеристики, включая возможность подключения 5G. Повышенная скорость фотосъемки и передачи данных может в некоторой степени решить проблемы с первой версией устройства с двумя экранами, но Microsoft также потребуется активизировать поддержку программного обеспечения, чтобы лучше использовать преимущества уникального дизайна телефона.

Тем не менее, Surface Duo от Microsoft предлагает другую идею в растущем пространстве складных телефонов, вслед за новым Z Fold 3 от Samsung и усилиями линейки Motorola Razr . Надеюсь, в ближайшие месяцы мы сможем получить официальное представление о том, куда движется эта линия.