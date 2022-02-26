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5 лучших фоторедакторов для ПК, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

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Содержание
  1. ФотоМАСТЕР
  2. GIMP
  3. PhotoScape X
  4. Luminar AI
  5. Fotor
  6. Заключение

Расскажем, какие редакторы фото для ПК использовать в 2022 году, чтобы снимки выглядели трендово и интересно. Все участники рейтинга отлично справляются с цветокоррекцией изображений, подходят для обработки портретов и пейзажей и совместимы с Windows.

ФотоМАСТЕР

5 лучших фоторедакторов для ПК, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Фоторедактор для ПК от отечественного разработчика. Упростит жизнь и начинающим, и профессиональным ретушерам. В программу заложены автоматические функции, которые помогут тем, кто только начинает осваивать профессию. Одним кликом можно улучшить общее состояние фотографии, стилизовать снимок с помощью 3D Lut или исправить дефекты портрета.

Профессионалы могут загружать в программу «сырые» RAW-файлы и обрабатывать их, в том числе с помощью кривых. В ФотоМАСТЕРе есть хороший корректор, чтобы менять тона локальных областей и объектов. Также в редакторе есть функция вставки картинок поверх исходного изображения. Благодаря ей можно добавлять авторские логотипы, как в Photoshop, и создавать коллажи. С помощью градиентного фильтра можно преображать пейзажные кадры, а радиальным фильтром создавать эффект боке. Для обработки портретов в приложение встроены мощные модули пластики тела и лица.

Особенности:

  • супер-коллекция тематических фильтров: тонирование, фотопленки, киношные и так далее;

  • замена фона на изображение из коллекции или с компьютера;

  • удаление объектов с помощью штампа, заплатки, восстанавливающей кисти;

  • можно накладывать текст, менять его стиль и прозрачность.

Плюсы:

  • работает даже на слабых компьютерах;

  • подходит для новичков;

  • на русском языке;

  • есть пакетное редактирование.

Минусы:

  • ограниченный пробный период.

GIMP

5 лучших фоторедакторов для ПК, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Его часто называют альтернативной программой для Фотошопа на ПК. У GIMP и редактора от Adobe схожий функционал и даже структура меню. Только GIMP распространяется свободно и не требует вложений, как многие другие редакторы фото на ПК.

ПО имеет открытый исходный код. Это значит, что если в меню нет какой-либо функции, то вы ее просто еще не скачали в виде плагина. Так, например, можно добавить расширения для работы с RAW, коррекцию оптических искажений типа «рыбьего глаза». Изначально в редакторе только ручная цветокоррекция, но фильтры тоже можно докачать. А если установить расширение Separate+, программа начнет работать по модели CMYK — лучшей цветовой схеме для печати фотографий.

Особенности:

  • маска слоя, чтобы делать прозрачными отдельные части картинки;

  • исправление перспективы — удаление эффекта «падающих зданий»;

  • набор кистей для рисования и удаления;

  • текст можно накладывать вокруг объекта или по контуру.

Плюсы:

  • не требователен к компьютеру;

  • работает с векторной и растровой графикой;

  • русифицирован;

  • не разрушает изображение — слои редактируются автономно.

Минусы:

  • сложный запутанный интерфейс;

  • нет фильтров;

  • вся техподдержка разбросана по форумам.

PhotoScape X

5 лучших фоторедакторов для ПК, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Попал в ТОП фоторедакторов на ПК за умение корректировать снимки, трансформировать кадр, работать со слоями и текстом. Фотографии в PhotoScape X можно обрабатывать пакетом — конвертировать в другой формат, менять размер и название у десятков изображений одновременно. Цветокоррекция есть ручная и автоматическая, т.е. через фильтры.

Интересно устроен монтаж кадров. «Лассо», «Кисти» и «Ластика» позволяют вырезать отдельные части изображения, а с помощью маски можно изменить задний план и сделать круговую обрезку. Саму фотографию тоже можно разделить и расположить в виде мозаики. Количество «кусочков» этой мозаики пользователь задает самостоятельно.

Особенности:

  • 1000+ современных фильтров и эффектов;

  • создание гифок из изображений;

  • коллажи с настраиваемыми рамками;

  • фокусировка на конкретном объекте переднего плана;

  • встроенный скриншотер.

Плюсы:

  • 1000 наклеек и 240 иконок в базе;

  • кисти для рисования и блюра (цензурирования);

  • градиентная заливка всего кадра;

  • заливка цветом отдельного элемента.

Минусы:

  • не поддерживает русский язык;

  • только для Windows 10.

Luminar AI

5 лучших фоторедакторов для ПК, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Этот фоторедактор на компьютер отличается тем, что работает полностью на алгоритмах искусственного интеллекта. Умная программа проанализирует загруженное фото — портрет это или пейзаж, какие дефекты присутствуют, пересвечен ли снимок и так далее. Затем пользователь увидит пресеты на выбор, которые гипотетически должны улучшить снимок. Выбранный фильтр можно настроить — уменьшить или увеличить силу его воздействия.

Для портретных снимков можно вручную провести пластику тела и лица. Сделать фигуру стройнее, скрыть акне и шрамы с кожи, изменить цвет глаз, отбелить зубы. Пейзажным снимкам можно выбрать новый оттенок неба, исправить линию горизонта, изменить облака, добавить птиц или воздушный шар. Если не хватает солнца, его легко усилить искусственно — наложить солнечные лучи нужной интенсивности, выбрать их количество и длину.

Особенности:

  • удаление элементов позади главного объекта;

  • изменение портрета происходит без затрагивания соседних областей;

  • Composition AI — автокоррекция геометрических и оптических искажений;

  • создание искусственной дымки и тумана на фото с дождем;

  • компенсация неудачных поз и ракурсов камеры.

Плюсы:

  • русифицирован;

  • подходит для новичков;

  • поддерживает RAW;

  • распознает лица на групповой фото и улучшает освещение на всех разом.

Минусы:

  • нужен мощный процессор не ниже Intel® Core i7;

  • при замене неба между листьями деревьев могут остаться артефакты.

Fotor

5 лучших фоторедакторов для ПК, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Самый лучший фотошоп в мире для тех, кто только обучается фотообработке. Обладает простым в освоении интерфейсом, поэтому подходит для начинающих и любителей. Изображения природы преображаются по одному щелчку мыши. Особые пейзажные фильтры добавят в хмурый кадр солнечные ореолы, а обычные снимки с прогулки превратят в винтажную фотоисторию. Для тех, кто любит художественные эффекты, есть настройки двойной экспозиции — два изображения смешиваются, дополняя смыслы друг друга.

Самые популярные фоторедакторы нравятся людям за то, что умеют подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Fotor тоже входит в список любимчиков, потому что любой портрет в нем становится идеальным. В программе много инструментов для ретуширования лица и пластики фигуры, есть возможность искусственно наложить макияж. Редактор поможет очистить кожу от пигментных пятен и рубцов, выровнять тон и текстуру, усилить румянец и сочность губ.

Особенности:

  • более 100 фильтров в библиотеке: сепия, кино, карандашный эскиз и другие;

  • перевод пейзажей в HDR;

  • разработка графического дизайна;

  • создание коллажей по шаблонам;

  • 300+ самых стильных шрифтов плюс текстовые эффекты.

Плюсы:

  • пакетное изменение стиля, размера и имени фотографий;

  • редактирование PDF в про-пакетах;

  • Tilt-Shift — инструмент фокусировки на выбранном объекте;

  • база бесплатных стоковых изображений.

Минусы:

  • меню на английском языке;

  • не работает на Windows 7 и 8;

  • много рекламы в бесплатном пакете.

Заключение

Теперь вы знаете, в каких крутых фоторедакторах на компьютере можно улучшить снимки в 2022 году и ничего за это не платить. Используйте пробные версии ФотоМАСТЕРа или Luminar AI, чтобы увидеть, какой приятной и простой бывает профессиональная обработка. А если нравится работать со слоями и хочется пользоваться самым лучшим фотошопом бесплатно, попробуйте GIMP.

Хотите узнать о других лучших бесплатных фоторедакторах для Windows? Загляните в ТОП-25 редакторов с полным обзором программ для ПК и смартфонов.

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