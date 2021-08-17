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5-летний HUAWEI P9 получил новое обновление системы

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HUAWEI P9 был выпущен в 2016 году в качестве флагманского смартфона компании на протяжении большей части этого года. Он дебютировал с EMUI 4.0 на базе Android 6.0 Marshmallow и был обновлен до EMUI 5.0 на базе Android 7.0 Nougat и EMUI 8.0 на базе Android 8.0 Oreo на протяжении всего срока службы. Спустя более пяти лет после выпуска этот смартфон получает новое системное обновление.

5-летний HUAWEI P9 получил новое обновление системы

Согласно ITHome, Huawei выпускает новое обновление программного обеспечения для HUAWEI P9. Последнее обновление системы с версией прошивки EVA-TL00 8.0.0.558 (C01) для Китая. Оно весит около 318 МБ.

Согласно официальному журналу изменений, новая сборка программного обеспечения поставляется с обновленными исправлениями безопасности. Кроме того, он оптимизирует функцию интеллектуального поиска, к которой можно получить доступ, проведя вниз по главному экрану, чтобы быстро найти офлайн- и онлайн-контент. Это также оптимизирует стабильность системы.

Затем последнее обновление добавляет папку с рекомендациями приложений на главный экран. Он также содержит значки быстрой загрузки для приложений Education Center и Link Now. Наконец, новая сборка удаляет предустановленные приложения, такие как AutoNavi и WPS Office. В любом случае пользователи могут загрузить эти приложения из магазина приложений.

К сожалению, неизвестно, получат ли международные варианты HUAWEI P9 это обновление. Однако, поскольку в прошлом году устройство получило функцию интеллектуальной зарядки на всех рынках, новая сборка программного обеспечения, вероятно, будет распространена и на другие региональные варианты.

Источник — Astera.

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