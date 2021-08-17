5-летний HUAWEI P9 получил новое обновление системы

HUAWEI P9 был выпущен в 2016 году в качестве флагманского смартфона компании на протяжении большей части этого года. Он дебютировал с EMUI 4.0 на базе Android 6.0 Marshmallow и был обновлен до EMUI 5.0 на базе Android 7.0 Nougat и EMUI 8.0 на базе Android 8.0 Oreo на протяжении всего срока службы. Спустя более пяти лет после выпуска этот смартфон получает новое системное обновление.

Согласно ITHome, Huawei выпускает новое обновление программного обеспечения для HUAWEI P9. Последнее обновление системы с версией прошивки EVA-TL00 8.0.0.558 (C01) для Китая. Оно весит около 318 МБ.

Согласно официальному журналу изменений, новая сборка программного обеспечения поставляется с обновленными исправлениями безопасности. Кроме того, он оптимизирует функцию интеллектуального поиска, к которой можно получить доступ, проведя вниз по главному экрану, чтобы быстро найти офлайн- и онлайн-контент. Это также оптимизирует стабильность системы.

Затем последнее обновление добавляет папку с рекомендациями приложений на главный экран. Он также содержит значки быстрой загрузки для приложений Education Center и Link Now. Наконец, новая сборка удаляет предустановленные приложения, такие как AutoNavi и WPS Office. В любом случае пользователи могут загрузить эти приложения из магазина приложений.

К сожалению, неизвестно, получат ли международные варианты HUAWEI P9 это обновление. Однако, поскольку в прошлом году устройство получило функцию интеллектуальной зарядки на всех рынках, новая сборка программного обеспечения, вероятно, будет распространена и на другие региональные варианты.

Источник — Astera.