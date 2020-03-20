5,4-дюймовый iPhone может получить китайский дисплей

Зарубежное издание DigiTimes сообщило, что компания Apple в свои смартфоны будет устанавливать дисплеи, выпущенные китайской компанией BOE.

BOE будет производить дисплеи для 5,4-дюймового iPhone, который должен выйти осенью.

Сейчас известно, что в 2020 году американская компания выпустит четыре iPhone с OLED-дисплеями, два из которых будет с 6,1-дюймовым экраном, третий получит 6,7-дюймовую матрицу, а самый маленький аппарат в серии будет оснащен 5,4-дюймовым дисплеем.

Все модели будет с поддержкой 5G.