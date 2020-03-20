5,4-дюймовый iPhone может получить китайский дисплей

5,4-дюймовый iPhone может получить китайский дисплей20.03.2020 09:52
Зарубежное издание DigiTimes сообщило, что компания Apple в свои смартфоны будет устанавливать дисплеи, выпущенные китайской компанией BOE.
BOE будет производить дисплеи для 5,4-дюймового iPhone, который должен выйти осенью.
Сейчас известно, что в 2020 году американская компания выпустит четыре iPhone с OLED-дисплеями, два из которых будет с 6,1-дюймовым экраном, третий получит 6,7-дюймовую матрицу, а самый маленький аппарат в серии будет оснащен 5,4-дюймовым дисплеем.
Все модели будет с поддержкой 5G.
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