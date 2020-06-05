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4K-телевизоры Sony Bravia XH90 с полной прямой подсветкой выходят в РФ

05.06.2020 11:33

Sony в России начала продажи новой серии телевизоров XH90. Пока модель представлена с 65 и 75-дюймовыми экранами с разрешением 4K.
Телевизоры Sony Bravia XH90 получили прямую светодиодную подсветку Full Array LED, которая позволяет автоматически менять яркость подсветки в некоторых областях экрана не зависимо от сцены.

Телевизоры еще получили поддержку HDR и Dolby Vision, а также высококачественную акустическую систему.

Также в телевизорах есть HDMI 2.1, через который можно выводить на экран изображение 4К с частотой обновления 120 кадров в секунду.

Порт с такой спецификацией позволить получить максимальное погружение в игры с игровыми приставками нового поколения.

4K-телевизоры Sony Bravia XH90 с полной прямой подсветкой выходят в РФ

Sony Bravia XH90 с 65-дюймовым экраном стоит 159 990 рублей, а 75-дюймовая версия телевизора оценивается в 229 990 рублей.

Первые покупатели телевизоров в подарок еще получат PlayStation 4 Pro с двумя играми. Такой набор в отдельности стоит 35 тыс. рублей.

Работает новинка под управлением Android TV. В телевизоре есть поддержка голосового ассистента Google Assistant и магазин приложений Google Play.

Еще заявлена возможность трансляция изображения со смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров Mac, а также Android-смартфонов.

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