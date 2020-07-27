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Обзоры рынков

49-дюймовый монитор от Philips оценили в 74,5 тыс. рублей

27.07.2020 15:18

Новинка от Philips получила обозначение 498P9 и поступит в продажу в следующем месяце. 49-дюймовый монитор от Philips оценили в 74,5 тыс. рублей
В модели установлена VA-матрица, а сама она относится к линейке SuperWide. Диагональ экрана составляет 49 дюймов, его разрешение 5120 × 1440 точек, а соотношение сторон — 32:9.

То есть это решение позволит некоторым пользователям заменить два 27-дюймовых монитора. 49-дюймовый монитор создавался в первую очередь для профессиональных пользователей.

В нем яркость составляет 450 кд/м2, динамическая контрастность 80 000 000:1, контрастность 3000:1, время отклика 5 мс, а углы обзора будут до 178 градусов.

В мониторе заявлены технологии LowBlue, Flicker-Free, SmartImage и Adaptive-Sync. В комплекте с Philips 498P9 будет подставка с возможностью наклона монитора, поворота и регулировки по высоте.

Еще стоит отметить наличие в новинке динамиков мощностью по 5 Вт каждый. 49-дюймовый монитор от Philips оценили в 74,5 тыс. рублей, а в продажу он поступит в августе.

49-дюймовый монитор от Philips оценили в 74,5 тыс. рублей 49-дюймовый монитор от Philips оценили в 74,5 тыс. рублей

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