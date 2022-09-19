40 минут геймплея Diablo 4 просочились в сеть

Сообщения в социальных сетях указывают на то, что в сеть просочились 45 минут видеозаписи того, что кажется (но не подтверждено) находящейся в разработке сборкой Diablo 4 .

В настоящее время неясно, как были сняты кадры, хотя некоторые в социальных сетях предположили, что они могли быть получены из внутренней (и сильно защищенной NDA) сборки «Друзья и семья», которая транслировалась на Discord и записывалась без ведома игрока. Два видео имеют водяные знаки, так что, если это настоящая утечка, Blizzard уже знает, чья копия игры транслировалась. Как и в утечках GTA VI, на видео показана работающая сборка, в которой представлены полные, незавершенные и замещающие активы. Оба видеоролика призваны показать, как игрок перемещается по регионам из игрового контента Акта V — в предыдущих играх Акт V часто был близок к концу кампании или в DLC, добавленном в игру после запуска. Учитывая это, в случае выхода Diablo 4утечки реальны , считайте все, что вы увидите в этих видео, крайне спойлерным для событий в игре.

Игрок перемещается от гробницы к гробнице, зачищая мобов и охотясь за сокровищами. Повсюду можно увидеть меню, предметы и характеристики предметов, инвентарь и улучшения персонажей.

В социальных сетях фанаты быстро отметили некоторые особенности игрового процесса. как и длительные перезарядки, которые больше соответствовали дизайну Diablo 3, чем Diablo 2, игра Diablo 4 смоделирована по образцу. Некоторые также указали на специальную кнопку «Магазин» в пользовательском интерфейсе основного меню игры, доступную в любое время с помощью этой клавиши TAB. Было предположение, особенно на Reddit, что магазин за реальные деньги уже был реализован даже в этой ранней сборке. Если кадры окажутся реальными, это, вероятно, будет пуговицей в никуда в настоящее время. Внедрение графики пользовательского интерфейса, особенно для играбельных внутренних сборок, важно, даже если еще не все кнопки используются.

На данный момент нам придется подождать и посмотреть, решит ли Blizzard устранить утечки или начнет принудительно удалять видео. Выход Diablo 4 на ПК и консолях намечен на 2023 год.