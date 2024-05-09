40-летие «Тетриса» отметили выпуском игры в форме мороженого

В честь 40-летия игры «Тетрис» компания Tetris Company и сеть магазинов 7-Eleven выпустили портативную игровую приставку в форме мороженого, называемую Slurpee. Эта консоль предлагает возможность играть в ретроигру «Тетрис».

Slurpee оснащена 1,8-дюймовым цветным экраном, управляется кнопками и имеет динамики, которые воспроизводят характерную мелодию «Коробейники». Консоль работает от трех батареек типа ААА и имеет встроенную RGB-подсветку.

Будет выпущено всего 20 000 экземпляров таких приставок. Они будут продаваться за рубежом по цене около 30 долларов США (2700 рублей) за штуку. Пока не объявлены точные сроки начала продаж, но предполагается, что консоль будет доступна ближе ко дню рождения игры.