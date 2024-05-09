Главная » Новости

40-летие «Тетриса» отметили выпуском игры в форме мороженого

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В честь 40-летия игры «Тетрис» компания Tetris Company и сеть магазинов 7-Eleven выпустили портативную игровую приставку в форме мороженого, называемую Slurpee. Эта консоль предлагает возможность играть в ретроигру «Тетрис».

40-летие «Тетриса» отметили выпуском игры в форме мороженого

Slurpee оснащена 1,8-дюймовым цветным экраном, управляется кнопками и имеет динамики, которые воспроизводят характерную мелодию «Коробейники». Консоль работает от трех батареек типа ААА и имеет встроенную RGB-подсветку.

Будет выпущено всего 20 000 экземпляров таких приставок. Они будут продаваться за рубежом по цене около 30 долларов США (2700 рублей) за штуку. Пока не объявлены точные сроки начала продаж, но предполагается, что консоль будет доступна ближе ко дню рождения игры.

40-летие «Тетриса» отметили выпуском игры в форме мороженого 40-летие «Тетриса» отметили выпуском игры в форме мороженого 40-летие «Тетриса» отметили выпуском игры в форме мороженого 40-летие «Тетриса» отметили выпуском игры в форме мороженого

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.