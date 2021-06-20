Главная » Новости

4-летний Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется спросом на рынке смартфонов

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 102 Опубликовано

В компании назвали смартфон, представленный в 2017 году, «магическим устройством».

По словам представители Xiaomi, 4-летний Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется спросом на рынке смартфонов. Эта модель может стать самым популярным флагманским аппаратом в истории компании.

Его продажи оказались даже выше, чем преемников в лице Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 9.

При этом существенное падение продаж было зафиксировано только после выхода Xiaomi Mi 10. За период с момента старта продаж Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется порядка 2,15 млн человек.

Xiaomi Xiaomi Mi 6
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов