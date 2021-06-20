В компании назвали смартфон, представленный в 2017 году, «магическим устройством».

По словам представители Xiaomi, 4-летний Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется спросом на рынке смартфонов. Эта модель может стать самым популярным флагманским аппаратом в истории компании.

Его продажи оказались даже выше, чем преемников в лице Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 9.

При этом существенное падение продаж было зафиксировано только после выхода Xiaomi Mi 10. За период с момента старта продаж Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется порядка 2,15 млн человек.