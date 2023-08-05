3DNews: Китай выпустил первый в мире гравитационный аккумулятор энергии

Первым в мире коммерческим гравитационным аккумулятором стал проект, представленный в Китае. Разработанный швейцарской компанией Energy Vault, этот уникальный комплекс обладает мощностью 25 МВт и емкостью 100 МВтч.

Принцип работы гравитационного аккумулятора заключается в преобразовании электрической энергии в кинетическую. Бетонные блоки поднимаются, что позволяет накапливать энергию, а при спускании они высвобождают её. Этот механизм напоминает гидроаккумулирующие электростанции, но отличается в использовании гравитации.

Примечательное преимущество гравитационных аккумуляторов состоит в возможности накопления энергии из различных источников, что особенно ценно для станций, работающих на солнечной и ветровой энергии. Это решает проблему несовпадения производства электричества с пиковым спросом.

Гравитационные аккумуляторы также выделяются своей экологической чистотой, не производя выбросов вредных веществ и не загрязняя окружающую среду. Это делает их привлекательными для стран, нацеленных на устойчивое развитие и сокращение использования ископаемых видов энергии.

Запуск коммерческого гравитационного аккумулятора в Китае является важным прорывом в области технологий хранения энергии. Этот проект показывает потенциал гравитационных аккумуляторов и открывает новые перспективы для применения возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что в будущем гравитационные аккумуляторы станут более распространенными и находят применение не только в Китае, но и в других странах, способствуя повышению энергетической эффективности и уменьшению негативного влияния на окружающую среду.

Таким образом, запуск первого в мире коммерческого гравитационного аккумулятора в Китае представляет собой значимое событие в области энергетики. Этот инновационный комплекс открывает новые возможности для хранения энергии и способствует развитию устойчивых и экологически чистых источников энергии.