3DNews: Bloodborne смогли запустить на ПК через эмулятор PS4

Начиная с июля, команда разработчиков RPCS3 объявила о своих планах по созданию эмулятора для PlayStation 4 (PS4) с целью запуска полноценных игр на ПК. Лишь спустя месяц они смогли сделать первый значимый шаг в этом направлении.

На YouTube-канале блогера с псевдонимом BrutalSam было продемонстрировано запуск культовой игры Bloodborne через RPCSX (эмулятор PS4 от создателей RPCS3). В настоящее время графика игры не отображается, и на экране виден только черный экран, но приложение не вылетает (при этом загрузка процессора и видеокарты составляет 80%).

Учитывая, что RPCSX находится на раннем этапе разработки, запуск игры класса AAA такого уровня, как Bloodborne, является впечатляющим достижением. Онлайн-портал Wccftech отмечает, что это важный шаг к возможности играть в Bloodborne на ПК.

Следует упомянуть, что на данный момент RPCSX является единственным доступным эмулятором PS4, который способен запустить Bloodborne, даже если пока только с черным экраном.

Пользователи на форуме Reddit уже начали обсуждать возможные сценарии: когда же удастся полноценно поиграть в Bloodborne на ПК с помощью эмуляторов, или же Sony выпустит официальный порт.

Напомним, что Bloodborne была эксклюзивной игрой для PS4 и дебютировала в марте 2015 года, быстро став культовой, с общим объемом продаж более 2 млн копий за полгода. В настоящее время разработка RPCSX для Linux находится в ранней стадии.