Wylsacom: Apple может отключить функцию оплаты подписок в РФ на фоне санкций

Блогер и ведущий YouTube-канала Wylsacom, Валентин Петухов, рассказывает о возможных ограничениях, которые Apple может ввести в России из-за политических санкций.
По его мнению, компания может отключить возможность оплаты подписок на сервисы и покупок приложений в App Store через мобильных операторов.
Однако Петухов считает, что российские пользователи смогут обойти подобные ограничения, меняя регион в настройках устройства.
Он указывает на опыт геймеров, которые успешно обходят ограничения со стороны Sony и Xbox, и считает, что подобные меры не смогут полностью ограничить пользователей.
Источник: Ura.ru.