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Wylsacom: Apple может отключить функцию оплаты подписок в РФ на фоне санкций

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Блогер и ведущий YouTube-канала Wylsacom, Валентин Петухов, рассказывает о возможных ограничениях, которые Apple может ввести в России из-за политических санкций.

По его мнению, компания может отключить возможность оплаты подписок на сервисы и покупок приложений в App Store через мобильных операторов.

Однако Петухов считает, что российские пользователи смогут обойти подобные ограничения, меняя регион в настройках устройства.

Он указывает на опыт геймеров, которые успешно обходят ограничения со стороны Sony и Xbox, и считает, что подобные меры не смогут полностью ограничить пользователей.

Источник: Ura.ru.

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