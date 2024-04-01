Инсайдер опубликовал фото чехлов бюджетного iPhone SE 4

Первые фото чехлов для предстоящего iPhone SE 4 попали в сеть. Инсайдер Маджин Бу опубликовал изображения, представляющие будущий бюджетный аппарат.

Слухи о появлении этой модели ходят уже два года, и смартфон то отменяли, то возрождали. По предварительным данным, ожидается, что Apple представит устройство либо в конце 2024, либо в начале 2025 года.

Предварительно известно, что устройство будет иметь 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Предполагаемая цена на iPhone SE 4 составит около 429 долларов.

В начале марта журналисты из 91mobiles опубликовали CAD-рендеры iPhone SE 4. Они представляют собой чертежи, используемые на заводах для создания смартфонов и аксессуаров к ним.

Рендеры показывают смартфон, идентичный тому, что изображен на фотографиях чехлов от Маджин Бу. Также сообщалось, что бюджетный смартфон будет иметь слегка скругленные боковые грани, аналогичные iPhone 15, порт USB-C и размеры устройства составят 147,7 × 71,5 × 7,7 мм.