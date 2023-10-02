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Японцы представили подушку для сна за столом и оценили ее в 6 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Японская компания Atex разработала инновационную подушку под названием Gogo no Makura, или «Послеобеденная подушка», которая позволяет спать во время обеденного перерыва с комфортом.

Идея создания этой подушки возникла у Нацуки Сато, 43-летней женщины, когда она заметила, что ее коллеги за столом часто засыпают во время обеда. Инженеры заметили, что сон на столе может вызывать напряжение в плечах и шее, что может привести к проблемам со спиной и онемению рук.Японцы представили подушку для сна за столом и оценили ее в 6 тысяч рублей

Gogo no Makura создана с целью обеспечить комфорт для отдыхающих. Подушка имеет пластиковую конструкцию с гибкими ножками, отверстие для головы и мягкую тканевую обивку. Специальная форма подушки позволяет поддерживать голову и грудь без напряжения мышц. Также предусмотрено место для естественного положения рук на столе.

Угол наклона подушки можно регулировать в трех положениях: от 10 до 45 градусов. В подушке также встроен таймер, который через 60 минут, когда обед заканчивается, разбудит пользователя. Подушка будит своего владельца не звуком, а приятной вибрацией.

Продажи Gogo no Makura стартуют в Японии с 15 октября по цене 60 долларов (5900 рублей). Предзаказ на этот гаджет вызвал большой интерес, и сотни желающих уже встали в очередь, чтобы приобрести его.

Японцы представили подушку для сна за столом и оценили ее в 6 тысяч рублей

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