Xiaomi представила термокружку с подогревом и функцией кипячения

Эта кружка имеет объем 350 мл и изготовлена из нержавеющей стали AISI 316L. Встроенный нагреватель обладает мощностью 300 Вт.

В Китае была представлена термокружка Xiaomi Mijia Portable Electric Cup 2, которая обладает функцией кипячения воды и поддержания заданной температуры.

Так как устройство не имеет встроенного аккумулятора, оно требует подключения к электросети. Кружка способна нагревать воду до выбранной температуры в диапазоне от +45 °C до +99 °C и поддерживать ее на протяжении 12 часов.

Для обеспечения безопасности и предотвращения переполнения паром, устройство оснащено специальным клапаном и вентиляционными отверстиями в крышке.

В режиме термоса, без подключения к питанию, кружка способна поддерживать температуру жидкости на уровне 42 °C в течение шести часов.

Цена термокружки Xiaomi Mijia Portable Electric Cup 2 в Китае составляет $20 (примерно 1900 рублей).