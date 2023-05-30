Эксперты Canalys назвали самые продаваемые смартфоны в мире в 2023 году от 500$

Специалисты Canalys рассказали о смартфонах, которые продаются на мировом рынке чаще всего.

Как рассказали аналитики, в этом году рынок смартфонов сократился на 13,3%, при этом наблюдается тенденция роста продаж более дорогих и надежных устройств. В результате в сегменте смартфонов стоимостью больше 500 долларов зафиксирован рост на 4,7%. Рейтинг самых продаваемых смартфонов решили составить именно в ценовой категории от 500 долларов.

Список выглядит следующим образом:

1.iPhone 14 Pro Max