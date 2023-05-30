Эксперты Canalys назвали самые продаваемые смартфоны в мире в 2023 году от 500$

Специалисты Canalys рассказали о смартфонах, которые продаются на мировом рынке чаще всего.
Как рассказали аналитики, в этом году рынок смартфонов сократился на 13,3%, при этом наблюдается тенденция роста продаж более дорогих и надежных устройств. В результате в сегменте смартфонов стоимостью больше 500 долларов зафиксирован рост на 4,7%. Рейтинг самых продаваемых смартфонов решили составить именно в ценовой категории от 500 долларов.
Список выглядит следующим образом:
1.iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14
- iPhone 13
- Galaxy S23 Ultra
- iPhone 14 Plus
- Galaxy S23
- iPhone 12
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy Z Flip 4
- iPhone SE 3
- Galaxy S22
- Xiaomi 13
- Huawei Mate 50
- Galaxy S21 FE 5G