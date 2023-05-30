Главная » Новости

Эксперты Canalys назвали самые продаваемые смартфоны в мире в 2023 году от 500$

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Специалисты Canalys рассказали о смартфонах, которые продаются на мировом рынке чаще всего.

Как рассказали аналитики, в этом году рынок смартфонов сократился на 13,3%, при этом наблюдается тенденция роста продаж более дорогих и надежных устройств. В результате в сегменте смартфонов стоимостью больше 500 долларов зафиксирован рост на 4,7%. Рейтинг самых продаваемых смартфонов решили составить именно в ценовой категории от 500 долларов.

Список выглядит следующим образом:

1.iPhone 14 Pro Max

  1. iPhone 14 Pro
  2. iPhone 14
  3. iPhone 13
  4. Galaxy S23 Ultra
  5. iPhone 14 Plus
  6. Galaxy S23
  7. iPhone 12
  8. Galaxy S23 Plus
  9. Galaxy Z Flip 4
  10. iPhone SE 3
  11. Galaxy S22
  12. Xiaomi 13
  13. Huawei Mate 50
  14. Galaxy S21 FE 5G
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.