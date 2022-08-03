Пользователи Samsung уже могут купить запчасти для самостоятельного ремонта смартфонов

Apple и Google уже достаточно давно предлагают программу для самостоятельного ремонта смартфонов.

Теперь аналогичную программу запустила и компания Samsung, но только пакеты предлагают только для смартфонов Galaxy S20 и Galaxy S21, а также планшета Galaxy Tab S7+.

Пока корейский производитель самостоятельно поменять экран, зарядный порт или заднюю панель, но вот замену аккумулятора придется менять в сервисном центре.

Программа Samsung запущена при сотрудничестве с iFixit, именно эта организация помогала запустить программу самостоятельного ремонта смартфонов Apple и Google.

По заявлению производителя, стоимость комплектующих для пользователей такая же, как и для авторизованных сервисных центров.

Пока программа действует только в США, но ее потом могут распространить и на другие страны.