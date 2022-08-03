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В «Яндекс.Музыка» добавили сгенерированную алгоритмами функцию «Нейромузыка»

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В сервисе «Яндекс.Музыка» появилась новая функция, которая позволит пользователям слушать бесконечную мелодию, основанную на их предпочтениях.
Разработчики «Яндекса» создали ИИ-алгоритмы, которые способны на основе предпочтений создать мелодию в режиме реального времени, исходя из реализованной системы рекомендаций для пользователя.

Причем мелодия будет уникальной и бесконечной. Доступны три основных тона — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость». В музыке нет слов и пауз, которые способны отвлекать пользователя от задачи, которую он выполняет на работе или дома.

Доступны жанры «рок», «хип-хоп», «поп», «электроника» или «эмбиент». Новый сервис получил название Нейромузыка и она похожа на сервис «Моя волна» с бесконечно подбираемыми треками.

«Нейромузыка» доступна для владельцев «Яндекс.Станции» и мобильного приложения «Яндекс.Музыки», а для того, чтобы запустить «Нейромузыку», нужно сказать «Алиса, включи нейромузыку».

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