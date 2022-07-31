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Китайская Xiaomi выпустила рюкзак с вентилятором для спины

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Xiaomi под брендом Korin выпустила рюкзак со встроенным вентилятором. Новинку можно использовать для транспортировки ноутбука, но также в нем есть место для документов, смартфона, бумажника и другой мелочи.

Сам рюкзак выполнен из качественной водоотталкивающей ткани. В спинке рюкзака установили вентилятор, способный вращаться на скорости 3500 оборотов в минуту, есть внешний порт USB для зарядки смартфонов и предусмотрели различные карабины, чтобы рюкзак можно было зацепить к чемодану.

Китайская Xiaomi выпустила рюкзак с вентилятором для спины
Новинка пока доступна только в одном цвете – сером по цене 499 юаней, что в пересчете составляет 4500 рублей. Пока рюкзак доступен на площадке Xiaomi YouPin, но позже его добавят на AliExpress

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