Процессор AMD Ryzen 5 7600X превзошёл в тестах Intel Core i9-12900K на 20%

Результаты тестов Ryzen 5 7600X опубликовали в сети. Процессор был протестирован в бенчмарке Userbenchmark.

Сравнение проводили с Core i9-12900K. В результате шестиядерный процессор обошел флагмана от Intel в однопоточном режиме.

Ryzen 5 7600X в Userbenchmark оказался намного производительней чем Ryzen 5 5600X. В однопоточном режиме прирост производительности составил 56%, в многопоточном — 49%. Таким образом AMD смогла добиться большого прироста вычислительной мощности за одно поколение.

Если сравнивать с Core i9-12900K, то Ryzen 5 7600X с шестью ядрами в однопоточном режиме оказался на 22% производительней.

Ryzen 5 7600X работает на частотах 4,4-4,9 ГГц, а вот Ryzen 5 5600X имеет рабочую частоту 3,7-4,6 ГГц.