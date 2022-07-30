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Стоимость смартфона iPhone 12 Pro упала на рынке РФ до 70 тысяч рублей

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Еще в прошлом году было сказано, что серию Phone 12 снимают с производства, чтобы она не конкурировала с iPhone 13. Но на рынке до сих пор предлагают iPhone 12 Pro, и сейчас он стоит 70 тыс. рублей.
Конечно такой ценник действует только в столичном регионе у некоторых продавцов, пишет Hi-Tech Mail.ru.

iPhone 12 Pro был представлен в 2020 году, и на старте продаж в РФ его предлагали за 100 тыс. рублей.

Сейчас модель не производится и распродаются остатки, поэтому и такая привлекательная цена на флагман 2020 года.

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