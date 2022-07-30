Режим «always-on» в дисплеях нового iPhone 14 Pro продемонстрировали на видео

Многие авторитетные инсайдеры сообщают, что в iPhone 14 Pro будет добавлена функция always-on (отображение информации на выключенном экране).

Официально анонса always-on в новом iPhone пока не было, это произойдет только в сентябре на презентации посвященной новым продуктам Apple.

Стоит отметить, что always-on могли бы запустить и на iPhone 13, но компания Apple этого не стала делать по необъяснимым причинам.

Возможно с выходом iOS 16 режим включенного экрана появится и на текущем поколении смартфонов.

Специалисты 9to5Mac на основе внутренних файлов iOS 16 нашли упоминание постоянно включенного дисплея, но этот режим существенно отличается от того что используют в Android-смартфонах.

В Apple при блокировке экрана обои будут переходить в темные оттенки, такой режим в iOS 16 будет называться «Сон». Какие еще функции будут в always-on от Apple пока неизвестно.