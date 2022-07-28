Главная » Новости

Sony запускает специальную версию геймпада Backbone One для владельцев iPhone

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Контролер был специально разработан для смартфонов iPhone. С ним можно играть в игры на PlayStation при помощи технологии Remote Play.
Японская компания анонсировала новый контроллер Backbone One: PlayStation Edition, который работает только со смартфонами от компании Apple.

Для того чтобы играть, нужно будет на смартфон установить приложение Backbone App, через которое и можно запускать игры.

Причем запускать можно будет и мобильные игры, среди которых Genshin Impact, Fantasian и Call of Duty: Mobile.

Контролер Backbone One: PlayStation Edition уже предлагают в США, Мексике, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и ЕС. Цена новинки составляет 99 долларов.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.