Sony запускает специальную версию геймпада Backbone One для владельцев iPhone

Контролер был специально разработан для смартфонов iPhone. С ним можно играть в игры на PlayStation при помощи технологии Remote Play.

Японская компания анонсировала новый контроллер Backbone One: PlayStation Edition, который работает только со смартфонами от компании Apple.

Для того чтобы играть, нужно будет на смартфон установить приложение Backbone App, через которое и можно запускать игры.

Причем запускать можно будет и мобильные игры, среди которых Genshin Impact, Fantasian и Call of Duty: Mobile.

Контролер Backbone One: PlayStation Edition уже предлагают в США, Мексике, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и ЕС. Цена новинки составляет 99 долларов.