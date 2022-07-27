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ASUS представила игровой 4К-монитор ROG Strix XG32UQ с частотой обновления экрана 160 Гц

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Новый игровой монитор пополнил линейку ROG Strix, в которой появилась модель XG32UQ, работающая на частоте 160 Гц.
Новинка получила 32-дюймовую IPS панель с разрешением 3840х2160 точек, причем она поддерживает технологию DisplayHDR 600 с пиковой яркостью 600 кд/м2 и контактностью 1000:1.

Рабочая частота дисплея в XG32UQ составляет 144 Гц, но есть возможность поднять частоту отображения картинки до 160 Гц.

Производитель заявляет, что минимальное время отклика пикселя составляет 1 мс, а сам монитор способен отображать 1 млрд цветов.

Для плавности отображения картинки в монитор добавили технологии FreeSync Premium Pro и G-Sync.

Для подключения к компьютеру в мониторе используется HDMI 2.1 или DisplayPort 1.4, есть также два порта USB 3.2 и гнездо для наушников.

Подставка в ROG Strix XG32UQ позволяет регулировать экран по высоте и углу наклона.

ASUS представила игровой 4К-монитор ROG Strix XG32UQ с частотой обновления экрана 160 Гц ASUS представила игровой 4К-монитор ROG Strix XG32UQ с частотой обновления экрана 160 Гц ASUS представила игровой 4К-монитор ROG Strix XG32UQ с частотой обновления экрана 160 Гц

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