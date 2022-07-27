Китайская Xiaomi выпустила умный блендер Mijia Smart Blender

Xiaomi выпустила блендер, который относится к семейству Mijia и может управляется со смартфона.

Новый блендер позиционируется от производителя как комбайн, но фактически он является блендером, в котором можно не только перемешивать жидкости, но также измельчить зелень, орехи, лед и другие продукты.

Объём стеклянной чаши блендера составляет 800 мл, его мощность 600 Вт. Заявленный максимальный шум от работы блендера не превышает 68 дБ.

У кухонного прибора есть небольшой OLED экран, на котором отображается режим работы и время.