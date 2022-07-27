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Team Group выпустила первый SSD типа M.2 с испарительной камерой

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Флеш-память типа М.2 с испарительной камерой первой в мире выпустила Team Group.
До этого никто не производил M.2 со штатной испарительной камерой, а в высокопроизводительных вычислительных системах промышленного образца она нужна, чтобы сохранить высокую скорость передачи данных.

Так, при перегреве скорость данных падает, а испарительная камера позволяет сохранить производительность в нужных параметрах.

Модель под названием M.2 NVMe N74V-M80 от Team Group позволяет при температуре окружающей среды +85 градусов сократить время записи и чтения на 75% в сравнении с M.2 без радиатора.

M.2 NVMe N74V-M80 будет продаваться объёмом 128, 256 и 512 ГБ, флеш-память способна вести запись на скорости 3400 МБ/с, чтение — на 2500 МБ/с. Работать память может в среде с температурой от –40 °C до +85 градусов.

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