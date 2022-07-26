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В PlayStation VR 2 предложат виртуальные барьеры для защиты геймеров от травм

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Новое поколение PS VR получит большое количество полезных функций, среди которых показ пользователю внешнего окружения.

Такая функция востребована, так как сейчас игроку нужно снимать шлем, чтобы увидеть, что происходит в комнате.

Дата релиза PS VR2 пока не известна, но разработчики уже приступили к анонсу самых главных функций платформы. Была продемонстрирована работа виртуальных барьеров для защиты геймеров от травм.

В новом поколении шлема игрок с помощью кнопки сможет переключится между передними камерами и игровым процессом.

Также в шлеме можно будет настроить игровую зону, яркость и размер системного экрана. Помимо этого, разработчики сказали, что весь процесс игры можно будет записать через камеру для консоли PS5.

В PlayStation VR 2 предложат виртуальные барьеры для защиты геймеров от травм В PlayStation VR 2 предложат виртуальные барьеры для защиты геймеров от травм В PlayStation VR 2 предложат виртуальные барьеры для защиты геймеров от травм В PlayStation VR 2 предложат виртуальные барьеры для защиты геймеров от травм

PlayStation VR 2
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