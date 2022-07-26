В PlayStation VR 2 предложат виртуальные барьеры для защиты геймеров от травм

Новое поколение PS VR получит большое количество полезных функций, среди которых показ пользователю внешнего окружения.

Такая функция востребована, так как сейчас игроку нужно снимать шлем, чтобы увидеть, что происходит в комнате.

Дата релиза PS VR2 пока не известна, но разработчики уже приступили к анонсу самых главных функций платформы. Была продемонстрирована работа виртуальных барьеров для защиты геймеров от травм.

В новом поколении шлема игрок с помощью кнопки сможет переключится между передними камерами и игровым процессом.

Также в шлеме можно будет настроить игровую зону, яркость и размер системного экрана. Помимо этого, разработчики сказали, что весь процесс игры можно будет записать через камеру для консоли PS5.