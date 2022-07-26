Компания Corsair представила оперативную память Vengeance RGB DDR5 с частотой до 6600 МГц

Новые модули памяти Vengeance RGB DDR5 от Corsair рассчитаны на работу в высокопроизводительных компьютерах.

Corsair показала оперативную память с эффективной частотой, которая в зависимости от модели составляет от 5200 до 6600 МГц.

Модули будут выпускаться только объемом 16 ГБ и продаваться только парами, то есть комплект позволит установить в компьютер 32 ГБ оперативной памяти.

Память получила настраиваемую RGB подсветку, алюминиевый радиатор охлаждения и поддержку оверклокерских профилей Intel XMP 3.0.

За счет них можно легко организовать процесс разгона памяти. Отмечается, что Corsair на память Vengeance RGB DDR5 дает пожизненную гарантию. Цена за комплект из двух планок будет начинаться от 225 долларов.