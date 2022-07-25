Новый IPhone 14 Pro будет оснащен 6 ГБ более быстрой оперативной памяти

Новые смартфоны от Apple получат более быструю память, а версии iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснастят 6 ГБ ОЗУ.

По данным авторитетного источника DigiTimes, в iPhone 14 производитель решил использовать память типа LPDDR5, а старшие версии линейки получат 6 ГБ оперативной памяти.

Сейчас в актуальной серии iPhone 13 установлена память типа LPDDR4X, этот тип памяти решили оставить в iPhone 14.

Таким образом iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max от iPhone 14 и iPhone 14 будет еще сильнее отличатся от флагманских моделей.

Ранее сообщалось, что в обычных iPhone 14 будет прошлогодний процессор A15, а старшие версии уже оснастят новейшим чипом Apple A16.