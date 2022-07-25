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Xiaomi представила умный экран Smart Home Screen 6 для умного дома всего за $50

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Xiaomi расширила модальный ряд смарт-экранов. Китайская компания выпустила Smart Home Display 6, который стал в линейке младшей версией Smart Home Display 10.
Новинка очень похожа на Smart Home Display 10, но только с экраном меньшего размера.

В Китае Smart Home Display 6 будет предлагаться по цене $50. Устройство оснащено 5,45-дюймовым экраном и 2 Мп камерой для видеозвонков.

Разрешение дисплея не очень большое – 960 на 480 пикселей. Через представленный концентратов для умного дома и развлечений можно управлять «умными» устройствами, к которым относятся лампочки, розетки, приводы штор и другими системами умного дома.

Xiaomi Xiaomi Smart Home Screen
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