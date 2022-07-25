Главная » Новости

Смарт-часы Apple Watch Series 8 не получат важных обещанных обновлений

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Apple не добавит в новые смарт-часы инновационных датчиков, об этом сообщил журналист Марк Гурман. Ему удалось узнать, что в Apple Watch Pro и Apple Watch 8 не появится датчика температуры или других новых датчиков.

Датчик температуры в Apple Watch компания протестировала, но пока решила не внедрять его. Возможно его добавят в следующем поколении.

Также Apple продолжает тесты системы определения артериального давления и неинвазивного глюкометра, но эти технологии пока находятся на ранней стадии и не готовы к массовому использованию.

Таким образом ничего нового Apple Watch 8 не получат, а Apple Watch Pro порадуют поклонников высокой защитой, новым дизайном и автономностью.

Apple Apple Watch Series 8
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.