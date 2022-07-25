Смарт-часы Apple Watch Series 8 не получат важных обещанных обновлений

Apple не добавит в новые смарт-часы инновационных датчиков, об этом сообщил журналист Марк Гурман. Ему удалось узнать, что в Apple Watch Pro и Apple Watch 8 не появится датчика температуры или других новых датчиков.

Датчик температуры в Apple Watch компания протестировала, но пока решила не внедрять его. Возможно его добавят в следующем поколении.

Также Apple продолжает тесты системы определения артериального давления и неинвазивного глюкометра, но эти технологии пока находятся на ранней стадии и не готовы к массовому использованию.

Таким образом ничего нового Apple Watch 8 не получат, а Apple Watch Pro порадуют поклонников высокой защитой, новым дизайном и автономностью.