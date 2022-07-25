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Компания OnePlus представит новый флагманский смартфон Ace Pro 3 августа 2022 года

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До презентации смартфона OnePlus Ace Pro осталось немного. Его покажут 3 августа, а чтобы подогреть интерес публики в будущей новинке производитель опубликовал тесты производительности аппарата.
OnePlus Ace Pro был протестирован в AnTuTu. В синтетическом тесте OnePlus Ace Pro набрал 1 141 383 балла, а это больше чем у Asus ROG Phone 6 и Xiaomi 12S Ultra.

Напомним, в OnePlus Ace Pro установят 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей E4 с разрешением Full HD+, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.

Питание платформы в смартфоне будет осуществляться встроенным аккумулятором на 4800 мАч. Аппарат получит 120 Гц экран и сканер отпечатка под дисплеем.

Основная камера будет состоять из 50, 8 и 2 Мп датчиков изображения. Фронтальный модуль будет на 16 Мп.

Компания OnePlus представит новый флагманский смартфон Ace Pro 3 августа 2022 года

OnePlus OnePlus Ace Pro
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