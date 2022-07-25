В Китае начались продажи нового защищенного смартфона Doogee S89 Pro

Doogee в Китае начала продажи своего нового защищённого смартфона Doogee S89 Pro.

Аппарат в линейке производителя относится к флагманской серии. В нем установили производительный недорогой процессор MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

Среди особенностей смартфона можно выделить аккумулятор на 12 000 мАч и светодиоды в блоке камеры, который можно настроить под разные сценарии работы.

Doogee S89 Pro получил защиту по стандартам IP68 и IP69K, а также военному стандарту MIL-STD-810H. Это значит, что устройство не боится полного погружения в воду и падения на твердую поверхность с небольшой высоты.

В новинке установлен 6,3-дюймовый экран и тройная камера, в которой основной датчик на 64 Мп, его дополнили 8 Мп широкоугольным объективом и 20 Мп камерой ночного видения.

Работает смартфон под управлением Android 12. Аппарат также получил модуль NFC и комплектный 65 Вт блок питания. Первые покупатели Doogee S89 Pro могут его приобрести за 240 долларов.