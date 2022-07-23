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Honor представил новые дешевые 4К телевизоры Honor Smart Screen X3

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Honor представила телевизоры серии Smart Screen X3. В линейку пока вошли две модели с 55 и 65-дюймовыми экранами.
Не зависимо от диагонали разрешение панели будет 3840х2160 пикселей, а пиковая яркость 300 нит. Также экраны получили технологию DC Dimming.

Производитель уверяет, что в телевизорах установлены динамики, выполненные из материалов, которые применяют в акустических системах Hi-Fi.

В основе телевизора лежит четырехядерный процессор на ядрах Cortex-A53, памяти в Honor Smart Screen X3 заявлено 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной.

Honor Smart Screen X3 поступят в продажу 1 августа по цене 1999 юаней за 55 диагональ и 2699 юаней за 65-дюймовую версию.

В рублях стоимость составляет 16 600 рублей и 22 500 рублей соответственно. Пока Honor Smart Screen X3 будут доступны только в Китае.

Honor Honor Smart Screen X3
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