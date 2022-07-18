Бренд Infinix представил смартфон NOTE 12 Pro 4G с процессором MediaTek Helio G99

Компания Transsion на является лидером на африканском рынке смартфонов, этот производитель занимает долю в регионе 47,9%.

Transsion для африканского рынка выпустит свой первый смартфон на базе процессора MediaTek Helio G99.

Аппарат под названием Infinix Note 12 Pro 4G получил AMOLED-экран диагональю 6,7-дюйма и FHD+ разрешением. Фронтальная камера в смартфоне оснащена 16 Мп сенсором.

На задней панели тонкого смартфона разместили 108 Мп камеру с диафрагмой F/1,8 и два 2 Мп датчика.

Смартфон поступит в продажу с 8 ГБ оперативной памяти, которую виртуально можно расширить до 13 ГБ. Постоянной памяти будут предлагать только 256 ГБ.

Infinix Note 12 Pro 4G также поддерживает бесконтактную оплату через NFC и карты памяти MicroSD. Питание устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.