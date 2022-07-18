Сбербанк планирует создать аналог социальной сети TikTok

В России готовится к запуску новая социальная сеть, которая станет конкурентом TikTok.

Как удалось узнать «Ведомостям», дочерняя компания Сбера «Сберинтертейнмент» выпустит аналог TikTok, который в России будет называться Chipz и сервис для создания и продвижения музыки «Панч».

Источник пишет, что сейчас ведется бета-тестирование приложений.

Chipz объединит в себе каталог контента, видеоредактор и социальную сеть для общения.

В приложении пользователю будет доступна музыкальная библиотека, библиотека кино и шаблоны от «СберМегаМаркета», через которые можно будет рекламировать и продвигать товары.

Запуск Chipz должен состоятся в сентябре, а в конце июля произойдет запуск «Панча», в нем можно будет применять аудиоэффекты, готовые биты, и в помощь пользователю будет еще работать нейросеть, которая позволит сгенерировать текст для песни.