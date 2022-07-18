Главная » Новости

Представлен «вечный карандаш» для рисования стоимостью 50 долларов

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Карандаш действительно вечный, ведь его не надо затачивать и менять, так как у него используется особый наконечник.
Карандаш для рисования Stilform AEON представлен на площадке коллективного финансирования Kickstarter.

По заявлению разработчиков, наконечник карандаша изготовлен из сплава олова и висмута. Этот сплав окисляет бумагу и оставляет на ней серую полоску.

Причем рисунок получается устойчивый к размазыванию и не боится воды.

Разработчики также предлагают при желании менять наконечник из сплава на обычный графитовый, а для этого предусмотрено магнитное крепление.

Stilform AEON предлагают в разных вариантах – титан, алюминий, латунь. Карандаш можно заказать на Kickstarter по цене от 50 долларов. Первые покупатели получат свой карандаш в январе следующего года.

Представлен «вечный карандаш» для рисования стоимостью 50 долларов Представлен «вечный карандаш» для рисования стоимостью 50 долларов Представлен «вечный карандаш» для рисования стоимостью 50 долларов Представлен «вечный карандаш» для рисования стоимостью 50 долларов

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.