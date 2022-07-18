Представлен «вечный карандаш» для рисования стоимостью 50 долларов

Карандаш действительно вечный, ведь его не надо затачивать и менять, так как у него используется особый наконечник.

Карандаш для рисования Stilform AEON представлен на площадке коллективного финансирования Kickstarter.

По заявлению разработчиков, наконечник карандаша изготовлен из сплава олова и висмута. Этот сплав окисляет бумагу и оставляет на ней серую полоску.

Причем рисунок получается устойчивый к размазыванию и не боится воды.

Разработчики также предлагают при желании менять наконечник из сплава на обычный графитовый, а для этого предусмотрено магнитное крепление.

Stilform AEON предлагают в разных вариантах – титан, алюминий, латунь. Карандаш можно заказать на Kickstarter по цене от 50 долларов. Первые покупатели получат свой карандаш в январе следующего года.