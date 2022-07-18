Раскрыты характеристики электромобиля «Москвич»

С презентации автомобилей «Москвич» в сеть просочились не все снимки. Сейчас появился еще один, в котором можно увидеть характеристики электрической версии кроссовера, созданного на базе JAC JS4.

Отечественный электрокар получит 100-сильный мотор и аккумулятор на 70 кВт·ч, что обеспечит ему запас хода до 400 км.

Ожидать высокой динамики от электрического JAC JS4 не стоит, так как двигатель не очень мощный для тяжелого электрокара.

Для сравнения бензиновая версия JAC JS4 будет предлагаться со 120-и 140-сильными ДВС.

Также у электрокара будет невысокий дорожный просвет – 150 мм, тогда как в классическом JAC JS4 клиренс составит 210 мм.